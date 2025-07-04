الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: تنسيق كامل مع الخارجية لتسهيل مشاركة المصريين بالخارج في التصويت

القاضي أحمد بنداري
القاضي أحمد بنداري
ads

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة نسقت بشكل كامل مع وزارة الخارجية لضمان مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

وأوضح «بنداري» أن التنسيق شمل تجهيز المقار الانتخابية بالسفارات، إلى جانب اعتماد عدد من مقار القنصليات كلجان انتخابية إضافية، بهدف تيسير ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية في سهولة ويسر.

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا السبت، باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لمدة 6 أيام حتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يغلق باب التقديم في الثانية ظهرًا.

 

شروط الترشح في انتخابات الشيوخ 

 

اشترط القرار في المتقدم للترشح الشروط التالية:

 

أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

 

مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد تم شطب أو رفع قيده.

 

ألا يقل عمره عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح.

 

حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

 

قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

 

ألا تكون قد أسقطت عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يزُل الأثر المانع وفقًا للقانون، وذلك بانقضاء الفصل التشريعي أو صدور قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الاستحقاقات الانتخابية الترشح لعضوية مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

بدء تلقي طلبات الترشح للشيوخ السبت.. الوطنية للانتخابات تعلن شروط التقدم بنظام القوائم والفردي.. وتحدد إجراءات فحص الطلبات والطعن على المرشحين.. وتقرر موعد إعلان الكشوف النهائية

"الوطنية للانتخابات" تصدر ضوابط تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الأكثر قراءة

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار البحيرة بعد وفاة السائق

بسهم يسقط راية حمراء، لقطات من تقديم يانيك فيريرا مديرا فنيا للزمالك

التفاصيل الكاملة لمطالب سيريوس السويدي المالية نظير إعادة بيع وسام أبو علي

محظور نشره في الإعلام العربي، أمريكا تكشف عن اجتماع سري بين ترامب ووزير الدفاع السعودي

سكرتير عام الصحفيين: عماد الدين أديب مشطوب من جداول النقابة منذ 2020

تبدأ من 63 جنيهًا، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 (آخر تحديث)

الداخلية تكشف حقيقة انتحار أسرة كاملة من أعلى كوبري في الدقهلية

سرقة أجهزة وشاشات من داخل مدرسة ثانوية بمنشأة القناطر والقبض على المتهمين

خدمات

المزيد

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

تبدأ من 63 جنيهًا، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الطفلة الراقصة من شاشات الإنترنت إلى قفص المحكمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة للبركة في المال والولد والعمر

دعاء مجاب في يوم تاسوعاء، ردده الآن

تفسير حلم ركوب الطائرة في المنام وعلاقته بالخروج من حالة الصراع النفسي

المزيد
الجريدة الرسمية