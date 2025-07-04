الوطنية للانتخابات: تنسيق كامل مع الخارجية لتسهيل مشاركة المصريين بالخارج في التصويت

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة نسقت بشكل كامل مع وزارة الخارجية لضمان مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح «بنداري» أن التنسيق شمل تجهيز المقار الانتخابية بالسفارات، إلى جانب اعتماد عدد من مقار القنصليات كلجان انتخابية إضافية، بهدف تيسير ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية في سهولة ويسر.

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا السبت، باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لمدة 6 أيام حتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يغلق باب التقديم في الثانية ظهرًا.

شروط الترشح في انتخابات الشيوخ

اشترط القرار في المتقدم للترشح الشروط التالية:

أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد تم شطب أو رفع قيده.

ألا يقل عمره عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح.

حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

ألا تكون قد أسقطت عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يزُل الأثر المانع وفقًا للقانون، وذلك بانقضاء الفصل التشريعي أو صدور قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع.

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