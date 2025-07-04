رئيس"البحوث الزراعية": نتعاون مع القطاع الخاص لتحويل مخرجات المركز لـ مشروعات اقتصادية

كشف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن تعاون كبير بين المركز والقطاع الخاص، في تحويل المخرجات البحثية للمركز إلى منتجات تثري الاقتصاد المصري، وتنطلق بالبحث العلمي من مرحلة المعامل والحقول البحثية إلى مراحل التطبيق، مؤكدا أن المركز يجري حصرا كاملا لمخرجاته البحثية المميزة على مدار السنوات السابقة ، لطرحها للتعاون مع القطاع الخاص وإنتاجها على المستوى الاقتصادي

إنتاج هجن الخضر

وأكد عبد العظيم في تصريحات لفيتو أن المركز يتعاون مع القطاع الخاص في عدة مجالات وذلك وفقا لتوجيهات وتنسيق مع الوزير الزراعة علاء فاروق، وأن المركز يتعاون مع الشركات الخاصة في إنتاج تقاوي الذرة، إلى جانب التعاون مع عدد من الشركات في إنتاج تقاوي الخضر التي استنبطها البرنامج الوطني لإنتاج لتقاوي الخضر، حيث نجح الباحثون المشاركون بالبرنامج في إنتاج 28 صنفا من الخضر المختلفة ،تم تسجيلها إلى جانب 10 أصناف تحت التسجيل، وهي من الأصناف الأكثر استهلاكا في السوق المصري مثل الطماطم والخيار والكوسة والبطيخ والفلفل وغيرها من الخضر الهامة، ويتم العمل مع شركات القطاع الخاص لإنتاج الهجن على المستوى الاقتصادي، وهو ما يتم أيضا مع مؤسسات أخرى مثل جهاز مستقبل مصر والشركة الوطنية للزراعة المحمية، وشركة الريف المصري، إلى جانب التعاون مع شركات فرنسية وبرازيلية وهندية في تطوير برامج الهجن والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

شراكات مع القطاع الخاص

ولفت أيضا إلى سعي المركز للتعاقد مع القطاع الخاص في إنتاج 20 مركبا عضويا من إنتاج علماء المركز لم يتم إنتاجها على المستوى الاقتصادي إلى الآن، إلى جانب دخول المركز في شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مصنع بمنطقة أبو زعبل لإنتاج التربة المعالجة صناعيا المعروفة بـ "البيتموس" والذي تستورد منه مصر كميات، حيث يشارك المركز بالخبرات والنتائج البحثية العلمية مقابل أرباح تصل إلى 30%، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الشهر الجاري.

إنتاج تقاوي بطاطس محلية

وعلى مستوى إنتاج تقاوي البطاطس فأكد إن المركز وصل إلى نتائج بحثية متقدمة على مستوى الحقل وتم إنتاج الجيل الأول من تقاوي البطاطس المحلية، من الأصناف مفتوحة المصدر، وأنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيتم توفير 50% من الكميات المستوردة، وأن ذلك تم أيضا بالتعاون مع تحالف من شركات القطاع الخاص المتحمسة لتحويل التجربة البحثية الناجحة إلى منتج اقتصادي، ولفت إلى أن تقاوي البطاطس المستوردة ستوفر على الدولة والمزارعين مبالغ كبيرة تنفق سنويا على التقاوي المستوردة.

تحسين سلالات الدواجن المحلية

وقال إن المركز شكل لجانا خاصة بتسجيل السلالات الحيوانية سواء الأبقار والجاموس والابل والمجترات الصغيرة إلى جانب لجان للدواجن والأسماك وذلك في ضوء القرار الوزاري الصادر بتسجيل السلالات الحيوانية وهو القرار الي يعتبر طفرة تنظيمية مهمة في مجال بحوث الإنتاج الحيواني، وأن من خلال هذا القرار يتم التعاون مع شركات الدواجن الكبرى في تحسين الصفات الوراثية وإكثار سلالات الدواجن المحلية التي أنتجها المركز وهي 6 سلالات مناسبة للتربية في المزارع الصغيرة، وذلك ضمن سعى المركز إلى استغلال كافة الأصول الوراثية الحيوانية المحلية في إثراء الاقتصاد المصري وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي.

تجديد الدماء في المركز

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن المركز يعيد تنظيم نفسه على المستوى الإداري في المعاهد والمعامل المختلفة وإنه تم حتى تغيير 90% من وكلاء المعاهد في إطار خطة لتجديد الدماء داخل المركز إلى جانب وضع نظام جديد يضمن تداول المواقع القيادية بالمعاهد والمعامل المركزية بين الكفاءات المختلفة داخل كل كيان بما يضمن التنافسية وضمان تقديم اداء يرتقى لطموحات الدولة في قطاع البحث العلمي الزراعي.

وكشف عن تحضير المركز لطرح إعلان توظيف مع جهاز التنظيم والإدارة لشغل مئات الدرجات الخالية داخل المركز لضخ دماء جديدة على مستوى الاقسام في المعاهد والمعامل، في إطار ضخ دماء شابة قادرة على استكمال المسيرة العلمية للمركز في السنوات المقبلة.

وأضاف أن المركز مستمر في استراتيجيته بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات البحثية المصرية والأجنبية من أجل تطوير وسائل ومخرجات البحث العلمي، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد، مشيراً إلى أن المركز سجل أصناف أرز عرابي التي أنتجها الدكتور سعيد سليمان إلى جانب التعاون في الوقت الحالي مع هيئة الطاقة الذرية لتسجيل أحد أصناف القمح من إنتاج علماء الهيئة، وهو من الأصناف المناسية للزراعة في المناطق الجافة.

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