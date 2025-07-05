الممثل الشاب أحمد غزى: بحب أدوار التحدي.. وأتمنى الوصول للعالمية.. وشخصية جلال في "مملكة الحرير" علامة فارقة بمشواري ( حوار )

>> غيرت جلدى فى مملكة الحرير

>> أبحث عن الشخصيات والأدوار التى تظهرنى بطريقة مختلفة وجيدة أمام الجمهور

>> حققت أحد أحلامى بالتعاون مع كريم عبدالعزيز فى عمل فنى

>> أتقنت الإيطالية من أجل «المشروع إكس»

>> أحمد السقا رشحنى لتقديم الجزء الثانى من فيلم تيتو

>> المشروع إكس من أهم المحطات فى مشوارى الفنى

تميز الممثل الشاب أحمد غزى فى الدراما الرمضانية ٢٠٢٥ من خلال شخصية عبدالمؤمن فى مسلسل قهوة المحطة،

وعاد مرة أخرى ليبهر الجمهور من خلال مشاركته فى فيلم “المشروع إكس” مع كريم عبدالعزيز، وحرص على إتقانه للغة الإيطالية لأول مرة فى الفيلم.

الممثل الشاب كشف خلال حوار مع فيتو عن الصعوبات التى واجهته فى العمل، وعن كواليس مشاركته فى مسلسل “مملكة الحرير” مع كريم محمود عبدالعزيز والصعوبات التى واجهته فى هذا العمل،

وكشف عن ترشيح أحمد السقا له لبطولة الجزء الثانى من فيلم “تيتو 2” والعديد من الكواليس عن أعماله الأخيرة، والتحديات التى واجهها والى نص الحوار:

*ماذا عن شخصيتك فى مسلسل مملكة الحرير الذى سيعرض قريبًا؟

أقدم خلال العمل شخصية “جلال الدين” وهى شخصية مختلفة عن جميع الشخصيات التى قدمتها من قبل، وشخصية جلال الدين هو من أصل ملكى، ولكن ظروف نشأته غريبة مما جعله مكروها ممن حوله، وهذا يجعله يدخلًا فى حروبًا معهم.

*ما الذى جذبك لتقديم هذا الدور بالتحديد؟

دوما أبحث عن الشخصيات والأدوار التى تظهرنى بطريقة مختلفة وجيدة أمام الجمهور، فهو فى البداية توفيق من ربنا وسعى واجتهاد منى فى هذا الأمر، وشخصية جلال الدين تجمع بين القوة والغموض والضعف الإنساني، وهذا ليس سهلا كممثل. الشخصية تعيش صراع داخلى كبير بين رغبته فى الانتقام من عائلته التى تركته.

*هل ترى أن شخصية جلال الدين سيكون لها تأثير على مسيرتك الفنية؟

أرى أن الشخصية ستكون علامة فارقة فى مشوارى الفنى كله، لأنه ليس فقط قاطع طريق فى عصر مملوكى، لكنه يدخل رحلة صراع كبيرة مع العديد من الشخصيات خلال العمل، وهذا يجعلنى أقدم أفضل ما لدى من قدرات.

*هل ترى أن المشروع إكس من المحطات المهمة فى مشوار أحمد غزي؟

هى من أهم المحطات فى مشوارى الفنى بالفعل، شخصية مختلفة وسيناريو محترف، والفيلم مختلف فى فكرته، وطريقة تنفيذه، ويقدم تساؤلا مهما جدًا عن كيفية بناء الهرم الأكبر. أنا شخصيًا انبهرت عندما عرفت تفاصيل الفكرة.

*ماذا عن الصعوبات التى واجهتك فى المشروع إكس؟

ليست صعوبات بالمعنى الحرفي، ولكنه كان هناك تحد كبير لى، وهو تعلم اللغة الإيطالية، وأول مرة فى حياتى أتقن هذه اللغة، وتعتبر من مميزات العمل بالنسبة لى، واللغة مختلفة فى نطقها وتكوينها.

*كيف كان التعاون مع كريم عبد العزيز فى هذا الفيلم؟

كان من أحلامى أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز فى عمل فنى، وتحقق بفضل الله، فهو إنسان مميز، ودائما يعمل على الشخصية التى يقدمها بجانب تواضعه فى الكواليس، وحبه للفريق، كلها أمور دفعتنى إلى احترامه وحبه.

*هل عرض عليك تقديم الجزء الثانى من فيلم تيتو؟

إلى الأن لا يوجد تواصل فعلى معى بشأن هذا الأمر، ولكن بعد أن علمت أن أحمد السقا رشحنى لتقديم الجزء الثانى من فيلم تيتو فرحت جدًا.

*ما الذى تتطلع إليه فى المرحلة القادمة من مسيرتك؟

أتمنى أقدم أدوار فيها تحديات جديدة، سواء فى السينما أو الدراما، ونفسى أشتغل مع مخرجين كبار فى الوطن العربي، وأتمنى الوصول للعالمية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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