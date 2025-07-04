روبي تحيي حفلين في هولندا وفرنسا خلال أكتوبر المقبل

تستعد الفنانة روبي لإحياء حفلين غنائيين في هولندا وفرنسا خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في هولندا وفرنسا.

حفلات روبي

وستُحيي روبي حفلها الأول في مدينة أوتريخت في هولندا يوم 11 أكتوبر، ثم تنتقل إلى باريس لإحياء حفلها الثاني يوم 12 أكتوبر.

وهذه الحفلات هى أولى عروض روبي الغنائية في كلا البلدين.

وكانت روبي شاركت في يونيو 2025 في مهرجان موازين في المغرب، وقبلها بسنة، في نفس الشهر من سنة 2024، بدأت أول جولة غنائية لها في أمريكا الشمالية، وغنت في 4 مدن في كندا وأمريكا.

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