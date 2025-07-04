أجمل يوم في عمري.. إيناس عزالدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم

احتفلت الفنانة إيناس عزالدين بتخرج ابنتها نغم العيسوي، ابنة الفنان أحمد العيسوي وكيل لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، من المدرسة الأمريكية.

إيناس عزالدين تحتفل بتخرج ابنتها

وقالت إيناس عزالدين، عن هذه المناسبة إنها أسعد وأجمل يوم في عمرها، وأن هذا الإنجاز لم يكن مجرد محطة تعليمية في حياة نغم، بل كان تتويجًا لمسيرة من الاجتهاد والشغف والطموح الذي رافقها منذ سنوات الدراسة الأولى.

وأوضحت: "منذ أيامها الأولى في المدرسة، لم تكن نغم تركز كثيرًا على اختيار تخصص معين، بل كانت تكتشف اهتماماتها تدريجيًا، ومع مرور الوقت، وتحديدًا في الصفين الأول والثاني الثانوي، بدأت ميولها تتجه بوضوح نحو المجال الطبي، وأثناء دراستها في المدرسة الأمريكية، لاحظت أن شغف نغم بالطب يزداد يومًا بعد يوم، رغم أنها لم تكن قد حسمت قرارها بشأن التخصص الدقيق".

وأضافت: "جاءت اللحظة الفارقة عندما قالت نغم لي "مش هتروحي لدكتور أسنان تاني، أنا اللي هعالجك" في البداية، ظنت والدتها أن الأمر مجرد مزحة، لكنها سرعان ما أدركت أن الفكرة أصبحت حلمًا حقيقيًا في ذهن نغم، وأنها عازمة على تحقيقه، بذلت نغم جهدًا كبيرًا في الفترة الماضية، وواجهت الكثير من التحديات، لكنها لم تتراجع عن هدفها، بل زادها الشغف إصرارًا على النجاح".

وتابعت:" إلى جانب ذلك، تتميز نغم بكاريزما عالية وصفات قيادية واضحة، جعلتها محط إعجاب كل من حولها، وفي حفل التخرج، أبدعت نغم في كلمتها أمام الحضور، حيث أثرت في الجميع وجعلتهم يتفاعلون معها بصدق، حتى أن البعض لم يتمالك دموعه من شدة التأثر. وهو ما جعلها تشعر بفخر كبير وهي ترى ابنتها تتألق أمام الجمهور وتحظى بحب وتقدير الجميع".

اختتمت الفنانة إيناس عزالدين احتفالها بتخرج نغم بالدعاء لها بالتوفيق في المرحلة القادمة، وأن تحقق كل ما تتمنى في حياتها العلمية والعملية.

على صعيد آخر، يُذكر أن الفنانة إيناس عز الدين تعاقدت على المشاركة في مسلسل من إخراج المخرج محمد النقلي، من المقرر البدء في تصويره لعرضه في السيزون القادم، كما تستعد لإحتفالية ضخمة في دولة الإمارات احتفالا بكونها سفيرة إحدى العلامات التجارية الشهيرة في مدينة دبي.

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