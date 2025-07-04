الجمعة 04 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

القومي لثقافة الطفل يستأنف صالون محبة الوطن اليوم

القومي لثقافة الطفل.فيتو
القومي لثقافة الطفل.فيتو

 يستأنف المركز القومي لثقافة الطفل صالون "في محبة الوطن" بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في المركز مع وزارة الأوقاف، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال يوم الجمعة 4 يوليو 2025.

 

ويقام الصالون تحت عنوان " أهمية الوقت واستغلاله في بناء الإنسان " ويشارك فى الندوة: 
الكاتبة هجرة الصاوي، محمد محمود العدل، ويدير اللقاء الباحثة ولاء محمد مدير الحديقة الثقافية للأطفال.
وذلك فى إطار احتفالات أحلى إجازة الصيفية.
جدير بالذكر أن الصالون يُقام للموسم السابع على التوالي ويستضيف الشيوخ والواعظين والكُتاب والرسامين، ويهدف إلى غرس قيم الانتماء وحب الوطن وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية وقيم التسامح والإخاء بين الأطفال.

 

كما يهدف إلى أهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، واستمرارًا لجهود المركز في الاهتمام بالأطفال الناشئين، ويُقام يوم السبت من كل أسبوع بالحديقة الثقافية للأطفال شارع قدري السيدة زينب.
علما بأن جميع الأنشطة والفعاليات مجانية.

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