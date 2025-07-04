التذكرة بـ40 جنيها، انطلاق عرض فيلم "أحمد وأحمد" في سينما الشعب

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عرض الفيلم السينمائي "أحمد وأحمد"، بعدد من مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب"، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

أماكن عرض فيلم أحمد وأحمد

ويعرض الفيلم في 6 محافظات كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة قنا، وسينما السادات بالمنوفية.

وتستقبل المواقع المشار إليها الجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض 40 جنيها.

فيلم أحمد وأحمد

"أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، وطارق لطفي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج بمشاهد من الأكشن، حول "أحمد" الذي يعود إلى مصر بعد سنوات طويلة قضاها بالخارج بهدف الاستقرار، لكن الأمور تأخذ منعطفا غير متوقع عندما يتعرض خاله لحادث غامض، فيضطر للبقاء بجانبه ليكتشف سرا صادما.

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