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أخبار مصر

تداول 11 ألف طن و828 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر،
مواني البحر الأحمر، فيتو
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (9) سفن وتم تداول (11000) طن بضائع و(828) شاحنة و(365) سيارة. 

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(332) شاحنة و(337) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(496) شاحنة و(28) سيارة. 

ويستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى  Belagos Expres، القاهرة وعمان بينما تغادر السفينتين  ALcudia Express  وعمان فيما غادرت الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى  Belagos Expres، القاهرة والحرية 2، وشهد ميناء نويبع تداول (3900) طن بضائع و(292) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، ايلة، وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3712 راكبا بموانيها.

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المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة حركة الصادرات تداول الحاويات موانى البحر الاحمر

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