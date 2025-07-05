السبت 05 يوليو 2025
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سياسة

مجلس النواب يناقش تعديل قانون المهن الطبية الأحد المقبل

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، والذى سبق وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلساته العامة في الأسبوع الماضي.

النظم التعليمية الجديدة

وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.

 

خام الذهب في منطقة قطاع السكري

كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.

 

تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية 

امتداد الخط الأول لمترو القاهرة

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، أيضًا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

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اعضاء المهن الطبية أشرف حاتم البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المزايا الوظيفية

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