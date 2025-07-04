الصفاقسي التونسي يقترب من التعاقد مع لاعب الزمالك السابق

اقترب الأوغندي ترافيس موتيابا، لاعب نادي الزمالك السابق، من الانتقال إلى الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل موتيابا عن نادي الزمالك، بنهاية الموسم قبل الماضي، وانتقل إلى بوردو الفرنسي في دوري الدرجة الرابعة.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، فإن الصفاقسي اتفق بشكل مبدئي مع موتيابا على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة موزاييك، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 سنة قد أعطى موافقته من أجل الانضمام إلى النادي الصفاقسي في انتظار استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي، من ثم إمضاء العقد.

وسبق للاعب ترافيس موتيابا أن ارتدى قمصان أندية SC Villa الأوغندي والزمالك، حيث فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ونادي بوردو الفرنسي والذي خاض معه الموسم الماضي 24 مباراة، إلى جانب تمثيله منتخب بلاده في 19 مقابلة سجّل خلالها هدفين.

وخاض موتيابا 11 مباراة رفقة الزمالك في مختلف البطولات والمسابقات ولم يسجل أو يصنع.

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