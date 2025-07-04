نقل جثمان دييجو جوتا إلى البرتغال قبل أداء مراسم الجنازة غدًا

أفادت تقارير إعلامية بأن جثماني دييجو جوتا نجم ليفربول وشقيقه وصلا إلى مسقط رأسيهما في البرتغال، وذلك في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة على الراحلين.

ووصل جثمانا جوتا وشقيقه إلى كنسية ماتريز الواقعة في مدينة جوندوما شمال البرتغال، مساء أمس الخميس، وسط استقبال عدد كبير من الجماهير البرتغالية، وذلك عقب التصريح بخروج الجثامين من المشرحة بإسبانيا.

وأوضحت التقارير أن روت كاردوسو زوجة دييجو جوتا كانت أحد اللذين تعرفوا على الجثمان لتحديد هوية لاعب ليفربول، حيث وصلت إلى المشرحة في إسبانيا فور علمها بالحادث.

وتابعت أنه عقب الانتهاء من الإجراءات وأخذ البصمات الخاصة بجوتا وشقيقه، تم التصريح بنقل الجثامين إلى البرتغال استعدادًا لإقامة مراسم صلاة الجنازة صباح غد السبت.

ووفقًا لوسائل إعلام إنجليزية، فإن جنازة جوتا وشقيقه ستكون في الثانية عشرة ظهر غد السبت، على أن يشيع الجثمانان بعد ساعتين في جنازة كاثوليكية رسمية، في كنيسة ماتريز.

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