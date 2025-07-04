حملات مفاجئة تكشف نقص وزن رغيف العيش في مخابز الدقهلية

شنت رئاسة مجلس منية النصر بمحافظة الدقهلية حملات مفاجئة كشفت نقص في الوزن لرغيف العيش في مخابز ببرمبال القديمة بالدقهلية.

حملات مفاجئة تكشف نقص في الوزن لرغيف العيش في مخابز ببرمبال القديمة بالدقهلية



بناء على تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه، وضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش وتوفير السلع بالأسعار المناسبة.

تحرير محاضر نقص موازين وإنهاء حصة

كىف وائل حامد السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر وترأست بدر الصباح مصطفى نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر بالمرور على المخابز الموجودة ببرمبال القديمة لمتابعة ومراقبة جودة رغيف الخبز، وتم تحرير ٢محضر نقص موازين وإنهاء حصة الخبز لأكثر من مخبز.

تكثيف حملات المرور على المخابز

وأكد رئيس المركز على ضرورة الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، وتكثيف حملات المرور على المخابز بنطاق مركز ومدينة منية النصر للتأكد من مدى مطابقة الخبز ووزنه وشكله للمواصفات التموينية، تلقي شكاوى المواطنين وحسن معاملتهم وخاصة و تذليل العقبات التى تواجه المواطنين.



الحملات لضمان توافر السلع الغذائية

وشدد رئيس المركز علي إستمرار حملات المرور والتفتيش على المخابز والمطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بنطاق المركز لضمان توافر السلع الغذائية حرصًا على سلامة وحياة المواطنين.

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