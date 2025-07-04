مونديال الأندية، مدرب فلومينينسي يحذّر لاعبيه من ثنائي الهلال

عبّر ريناتو جاوتشو، المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي، عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تجاوز عقبة الهلال السعودي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

قال جاوتشو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: “قمنا بتحليل أداء الهلال، خاصة مباراته أمام مانشستر سيتي التي قدم خلالها مستوى مميزًا، هو فريق يعتمد على الهجمات المرتدة بفضل السرعات الكبيرة التي يمتلكها”.

وأضاف: “وضعنا خطة تكتيكية دقيقة للتعامل مع خطورة الهلال، وأتوقع أن تمتد المباراة إلى أشواط إضافية، وربما ركلات الترجيح، لكننا عازمون على تحقيق الفوز”.

وأكد مدرب فلومينينسي أن مواجهة الهلال ستكون صعبة، مشيدًا بقوة الفريق السعودي وإمكاناته، قائلًا: “الهلال لم يصل لهذا الدور بالصدفة، بل عن جدارة واستحقاق، نعم لديهم موارد مالية ضخمة، لكننا نمتلك أيضًا مقومات الانتصار، الحظوظ متكافئة، وسنبذل كل ما لدينا”.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أبرز مفاتيح لعب الهلال: “مالكوم وماركوس ليوناردو من أخطر عناصرهم، يعرفان الكرة البرازيلية جيدًا وساهما بقوة في تأهل فريقهما، طالبت لاعبي فريقي بعدم منح الهلال أي فرصة، حتى لو كانت 10 ثوانٍ فقط، لأنهم قادرون على استغلال الأخطاء بأقل التفاصيل”.

يلتقي فريق الهلال مع نظيره فلومينينسي البرازيلي، اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافاسات دور ربع النهائي.

تُقام المباراة بين فريقي الهلال ضد فلومينينسي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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