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فعاليات رياضية وتوعوية متنوعة بشواطئ الإسكندرية لخدمة الرواد والمصطافين

فعاليات رياضية وتوعوية
فعاليات رياضية وتوعوية متنوعة بشواطئ الإسكندرية، فيتو

قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بفتح شواطئ الإسكندرية أمام جميع الفعاليات الرياضية.

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ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام بالرياضات الشاطئية.

وانطلقت المبادرة على شواطئ البوريفاج، وجزيرة الذهب، وأبطال التحدي المجاني لذوي الهمم.

وقد شملت الفعاليات ممارسة لعبة الراكيت، وألعاب القوى والسرعة، والألعاب الصغيرة، وكرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة، والرسم الفوري، والرسم على الرمال، وألعاب التنمية البشرية.

 

كما استقبلت الشواطئ حملة التوعية «أنت أقوى من المخدرات» المقدمة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تستمر طوال أشهر الصيف لخدمة رواد شواطئ الإسكندرية ودعم الأنشطة الرياضية والتوعوية بها.

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الفريق أحمد خالد مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية

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