الخميس 03 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب وx بـ خطفوني ومليش بديل

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

تصدر الهضبة عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية "خطفوني"، وتريند موقع التغريد العالمي "x” بأغنية "ماليش بديل"بعد ساعات قليلة من طرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ابتدينا"، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية.

 

ألبوم عمرو دياب 

أغنيتا خطفوني ومليش بديل تفاعل معهما الجمهور خاصة أن الأولى شاركت فيها جانا مع الهضبة الغناء وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، حيث يتم الدمج فيها بين العربية والإنجليزية، والثانية لما تحمله من طابع درامي مميز من كلمات تامر حسين ولحن إسلام زكي.


ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية "ابتدينا" تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

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