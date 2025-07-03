وزير الإسكان طرح حوالي 110 آلاف شقة سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قرابة 110 آلاف وحدة سكنية 8 يوليو الجاري ضمن مشروع سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي الدخل.

وأكد خلال لقائه فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، على الانتهاء بالفعل من تنفيذ 750 ألف وحدة (سكن لكل المصريين) وجار الانتهاء من 350 ألف وحدة سكنية.

اصطحب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في جولة تفقدية بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الجولة استمع الوزراء لشرح تفصيلي من المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن معالم المدينة التراثية، حيث تضم منطقة البلازا الرئيسية التى يتوسطها ميدان به مسلة فرعونية وعلى الجانبين محال تجارية، بجانب المسجد التراثي والكنيسة، ومجمع السينمات، والمسرح الروماني، والأوبرا، وغير ذلك من المعالم التراثية، كما تم تقديم شرح واف عن أهم ما تتميز به تلك المشروعات، وما بدأ تشغيله منها، والتوقيتات الزمنية لتنفيذ الباقي.

وأشاد السادة الوزراء بما شهدوه من إنجاز بالمدينة التراثية، وحجم الجهد المبذول في مدينة العلمين الجديدة بالكامل، كإحدى مدن الجيل الرابع التي تقوم وزارة الإسكان بالعمل على تنفيذها، وفقا لرؤية الدولة المصرية في التوسع في المجتمعات العمرانية وبناء مدن حديثة ومتطورة.

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تضمن السرعة والدقة والشفافية، موضحا أن المركز سيوفر العديد من الخدمات مثل التراخيص، الشئون العقارية، خدمات المرافق، وطلبات المستثمرين، وغير ذلك، عبر نظام مميكن يقلل التكدس ويوفر الوقت والجهد، كما تم ربط عدد من الخدمات بمنصة مصر الرقمية، ما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمركز.

وأشار الوزير إلى أن هذا المركز بجانب باقي المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة، تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتسهم في تعزيز ثقة المتعاملين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير الجهاز الإداري للدولة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الإسكان قام بتطوير عدد 34 جهاز مدينة حتى تاريخه من إجمالي عدد 57 مدينة مخططة وآخرها جهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث قام مسئولو الوزارة بمشروع تطوير خدمات المواطنين بتقديم الدعم اللازم فى كافة مراحل التطوير من خلال نشر المنظومة والتطبيقات بالمراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين التى تيسر على المواطن تلقى الخدمات من خلال الشباك الواحد، حيث تم ربطه من خلال المنظومة بالإدارات الخلفية المعنية بإنهاء إجراءات الخدمة وذلك يسبقه قيام مسئولى الوزارة بالمشاركة في التصميمات المعمارية الداخلية بالمركز التكنولوجى وتحليل البيانات وتركيب وتشغيل البنية المعلوماتية من شبكات وخطوط ربط بمركز البيانات الرئيسى وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل منظومة خدمات المواطنين بمقرات أجهزة المدن، وكذا تأهيل وتدريب ورفع كفاءة موظفى المراكز التكنولوجية والادارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.

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