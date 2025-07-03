الخميس 03 يوليو 2025
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أهالي المنيا يشيعون جثامين 3 أطفال لقوا مصرعهم على يد والدهم (صور)

أهالي المنيا يشيعون
أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم

شيع المئات من أهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، جثامين الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم على يد والدهم ذبحا باستخدام آلة حادة بسبب خلافات أسرية مع زوجته تركت على إثرها المنزل منذ أسبوعين.

أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم على يد والدهم

وقد سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية زهرة خلال تشييع جثامين الضحايا الثلاثة وسط بكاء، حيث تم أداء الصلاة عليهم في مسجد الرحمة قبل أن يتم دفنهم في مقابر العائلة بالقرية.

وشهدت محافظة المنيا، جريمة بشعة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أقدم أب على إنهاء حياة أولاده الثالثة، باستخدام آلة حادة "سكين"، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة. 


حيث تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن أقدم أب على إنهاء حياة أولاده الثلاثة ذبحا باستخدام آلة حادة في قرية زهرة التابعة إداريا لمركز المنيا.


على الفور الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام "أ.م" 37 عاما، يعاني من اضطرابات نفسية في إنهاء حياة أولاده الثلاثة في غياب الأم التي تركت المنزل منذ أسبوعين بسبب خلافات أسرية. 
تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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