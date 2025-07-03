بعد 4 ساعات، عمرو دياب يتصدر تريند اليوتيوب بـ «خطفوني»

نجح المطرب عمرو دياب نجاحًا مدويًا بتصدّره قائمة الأكثر شهرة على YouTube مع بدايات ألبومه المنتظر "ابتدينا"، وذلك فور طرحه لأغنية البداية "خطفوني".

والأغنية تصدّرت الترند مباشرة بعد نشرها على قناته الرسمية، مما يعكس الحدث الموسيقي الأهم في صيف 2025

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، في أول تعاون بين الاثنين بعد سنوات من الخلاف، وكان توزيعها لافتًا من أسامة الهندي فيما تولى أمير محروس مهمة الميكساج والماسترينغ

وقد انطلقت الأغنية بمقدمة جريئة بصوت جانا عمرو دياب، حيث دخلت بمقطع ثنائي جديد يدمج العربية والإنجليزية، مما منح الأغنية طعمًا شبابيًّا عصريًّا نال إعجاب الجمهور.

كيف حققت "خطفوني" هذا النجاح الفوري؟

التعاون العائلي: امتلاك دياب لطابع جديد والتأكيد على استمرار مسيرته من خلال منح الفرصة لجانا للمشاركة، وهو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة

ألبوم "ابتدينا" بالكامل يتضمّن 15 أغنية متنوعة بين الإيقاعية والرومانسية، منها "يالا"، "ماليش بديل"، و"دايمًا فاكر"، كلها من كلمات تامر حسين وألحان نخبة من الملحنين.

من المتوقع أن يواصل الألبوم تصدر قوائم الاستماع في مصر والعالم العربي خلال الأسابيع المقبلة، جاذبًا جمهورًا من مختلف الأجيال.

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