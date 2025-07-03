أصيب 9 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تروسيكل مع ملاكي مما أدى إلى سقوط السيارة في ترعة بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي وسقوط السيارة في الترعة بين المنطقة بين قرية الكفور وقرية بديني بمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكي وسقوطها في ترعة بالمنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل

وتم نقل المصابين مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل، ببني مزار، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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