الخميس 03 يوليو 2025
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محافظات

حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته وشقيقتها بالمنيا

حبس المتهم
حبس المتهم

قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته وشقيقتها في عزبة الدلالية التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال المحافظة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم في إنهاء حياة زوجته وشقيقتها 15 يوما على ذمة التحقيقات بالمنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد هروبه عقب إنهاء حياة زوجته بسبب رفضها العودة إليه وشقيقتها بطلـقات نـارية.

عزبة الدلالية التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته وشقيقتها في عزبة الدلالية التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب خلافات أسرية.

بسبب رفض الأولى العودة إلى منزل الزوجية 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع وتبين قيام "م. أ" 35 سنة، بقتل زوجته "س. م" 30 سنة، وشقيقتها "أ. م" 28 سنة، بإطلاق أعيرة نارية عليهما، بسبب رفض الأولى العودة إلى منزل الزوجية وطلب الطلاق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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