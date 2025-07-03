الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتياح بين طلاب الثانوية بعد أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا بسوهاج (فيديو)

طالب بالثانوية العامة
طالب بالثانوية العامة

أدى طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، امتحاني الكيمياء للقسم العلمي والجغرافيا للقسم الأدبي. 

سهولة امتحاني الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية 

 وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب لسهولة الامتحانين مقارنة بالامتحانات السابقة.

 

فيما حرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم قبل بدء الامتحان، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المدارس، ووجود مكثف لقوات الشرطة لتنظيم حركة المرور ومنع التكدسات أمام اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحان الكيمياء أولياء أمور طلاب الثانوية العامة طلاب وطالبات الثانوية العامة محافظة سوهاج

مواد متعلقة

ضبط 6 أطنان شاي مجهول المصدر بطما فى سوهاج

تعرف على أماكن تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بسوهاج

بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتائج الشهادة الإعدادية بسوهاج السبت المقبل

استجابة للأهالي، محافظ سوهاج يقرر وقف خط السيب النهائي للمصرف الزراعي بمركز المنشاة

رغم تستر الأب، كشف لغز مقتل فتاة على يد والدتها في سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرية البطاخ

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل داخل لجنتي فحص راغبي الترشح للنواب والشيوخ

الأكثر قراءة

شاهد، موقع حادث تحطم سيارة نجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد زيادة حوادث الموت على الطرق، ساويرس يوجه رسالة مهمة لوزير الداخلية

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي بنيران قوات الاحتلال

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

كريستو يرحل عن الأهلي رسميا

فاجعة مصرع لاعب ليفربول تهز العالم، "جوتا مات" تتصدر التريند والنشطاء: تزوج منذ 10 أيام فقط

بعد رحيله، أرقام وألقاب ديوجو جوتا مع ليفربول

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام عاشوراء منفردًا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

المزيد
الجريدة الرسمية