ارتياح بين طلاب الثانوية بعد أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا بسوهاج (فيديو)

أدى طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، امتحاني الكيمياء للقسم العلمي والجغرافيا للقسم الأدبي.

سهولة امتحاني الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية

وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب لسهولة الامتحانين مقارنة بالامتحانات السابقة.

فيما حرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم قبل بدء الامتحان، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المدارس، ووجود مكثف لقوات الشرطة لتنظيم حركة المرور ومنع التكدسات أمام اللجان.

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