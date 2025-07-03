مصرع شخص إثر إصابته بحالة اختناق في حريق نشب داخل شقة بشبرا مصر

لقى شخص مصرعة إثر إصابته بحالة اختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة شبرا مصر وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حريق شقة سكنية بشبرا مصر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة شبرا مصر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الواقعة لمحاولة السيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمكن رجال الحماية من السيطرة على الحريق.



وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية مما أسفر عن مصرع شخص إثر إصابته بحالة اختناق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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