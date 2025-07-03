عرض "نارمر" و"مرسل إلى" ضمن فعاليات مهرجان الفرق المسرحية الليلة

تتوالى فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض نارمر

ويشهد اليوم الخميس عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "نارمر"، لفرقة قومية المنوفية، ويعرض في السادسة مساء اليوم الخميس، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

العرض تأليف وإخراج محمد السبورت، ويسلط الضوء على بداية الحضارة المصرية القديمة، من خلال شخصية الملك "نارمر" المعروف باسم الملك "مينا" موحد العليا والسفلي.

عرض مرسل إلى

أما العرض الثاني بعنوان "مرسل إلى" لفرقة قصر ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، ويعرض على مسرح السامر، في التاسعة مساء.

وتدور أحداثه خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، ويبرز الصراع بين فرنسا وألمانيا، مع التركيز على تناول الجانب الفرنسي، من خلال قصة جندي يتذكر معاناته خلال الحربين وأسباب الاندلاع.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

وتتكون لجنة التحكيم من: الناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج الدكتور سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم بالمجان للجمهور حتى 5 يوليو الحالي، ويصاحبها نشرة يومية توثق فعالياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.