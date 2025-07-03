مصرع وإصابة 10 أشخاص في انفجار خزان هواء بمصنع أدوات صحية بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون في انفجار خزان هواء بمصنع أدوات صحية بسلكا في الدقهلية.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وأسفر الحادث عن حالة وفاة و9 حالات إصابة متنوعة وتم نقل 8 حالات إلى مستشفى أجا، وحالة إلى مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة، وتم إيداع حالة الوفاه ثلاجة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لحين إخطار النيابة العامة وإنهاء إجراءات الدفن.

انفجار خزان هواء بمصنع ادوات صحية

وكان مصنع ادوات صحية بقرية سلطان التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية شهد حادث انفجار خزان ضغط هواء بغرفة الرش.

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتنسيق اللواء دكتور حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية بتكليف غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بالمحافظة بإخطار كافة الأجهزة المعنية وذلك لسرعة التوجيه لفرق العمل المشتركة معا إلى موقع الحادث للتعامل معه.

انتقل مدير أمن الدقهلية على الفور إلى موقع الحادث.

وانتقل مدير أمن الدقهلية علي الفور إلى موقع الحادث للتأكد من وصول كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث (الحماية المدنية - الإسعاف - الصحه - مجلس مدينة مركزالمنصورة - شركات المرافق - التضامن الاجتماعي) كما انتقل إلى موقع الحادث المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، وتم على الفور وصول سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المصابين بالمستشفيات وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى المستشفيات لصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفى.

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أي شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية... 0502316644-0502314880-0502327792 من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا بأول بنطاق المحافظة وفور وقوع أي أحداث أخرى سيتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة المصدر الوحيد المعتمد.

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