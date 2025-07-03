امتحانات الثانوية العامة، إصابة ملاحظ بألم في الصدر بقنا ونقله إلى المستشفى

أصيب ملاحظ، اليوم الخميس، بألم شديد في الصدر، داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بإصابة ملاحظ أخصائي بألم شديد في الصدر، داخل لجنة ابن دقيق العيد الابتدائية بمركز قوص، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة أحمد.ح.ح، 33 عامًا، بآلام في الصدر داخل لجنة ابن دقيق العيد الابتدائية بمركز قوص، وتم نقله إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج، وأخطرت الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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