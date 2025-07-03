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محافظات

محافظ المنوفية يسلم "ميكروباص" جديدا لأسرة مالك سيارة حادث الإقليمي (صور)

محافظ المنوفية ابوليمون،فيتو
محافظ المنوفية ابوليمون،فيتو

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام أسر شهداء حادث الطريق الإقليمي بكفر السنابسة، وذلك في إطار حرصه على تلبية مطالبهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، النائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ.

 

وفي استجابة فورية لأسرة سائق حادث الإقليمي، سلم محافظ المنوفية سيارة ميكروباص جديدة موديل العام لأسرة مالك السيارة كبديلة عن التي تعرضت للحادث دعمًا لهم باعتبارها مصدر الدخل الوحيد للأسرة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وذلك بالمشاركة المجتمعية بين المحافظة ورجال الأعمال، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائمًا أمامهم لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم، فيما قدمت أسرة السائق خالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لمد يد العون لهم والوفاء بوعده في كافة أوجه الدعم.

وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية إدارة المرور والمواقف باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء تراخيص السيارة. 

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية وخلال تقديم واجب العزاء بمنزل أسرة سائق سيارة حادث الطريق الإقليمي بطملاي، وعدهم بتوفير سيارة بديلة عن سيارة الحادث للمساهمة في تخفيف العبء عنهم.

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