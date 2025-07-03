حريق منزل بقرية النعناعية في المنوفية

نشب حريق هائل بأحد منازل قرية النعناعية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة أشمون من إطفاء الحريق بمساعدة الأهالي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية النعناعية التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن مساحة الشقة 60 مترا في الطابق الثاني.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة أشمون من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهلي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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