عبد الوهاب المسيري.. ذكرى صاحب موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية».. رحلته الفكرية شهدت تحولات حادة.. والسرطان أنهى حياته عند السبعين

عبد الوهاب المسيرى، مفكر عربى إسلامي، من دعاة تأسيس حداثة إسلامية، أستاذ العلوم الإنسانية بالجامعات المصرية والأجنبية فهو الحاصل على الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى من الجامعات الأمريكية، له دراسات عديدة فى اليهودية والصهيونية، ومن أشهر مؤلفاته موسوعته "اليهود واليهودية والصهيونية" وقد رحل فى مثل هذا اليوم عام 2008.

ولد الدكتور عبد الوهاب المسيرى في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة عام 1938 وتخرج في كلية الآداب جامعة الاسكندرية وعين معيدا فيها عام 1959، سافر بعدها إلى أمريكا عام 1963، حيث حصل على الماجستير في الأدب الإنجليزي المقارن من جامعة كولومبيا بنيويورك عام 1964، وعلى الدكتوراه من جامعة رتجرز نيوجيرسي عام 1969.

عبد الوهاب المسيرى

نشأ الدكتور عبد الوهاب المسيري في أسرة ريفية ثرية وتعلم في المرحلة الابتدائية والثانوية في بلدة دمنهور، والده من رجال الأعمال ولكنه كان حريصا على تنشئة أولاده على الاعتماد على الذات، يقول المسيري: كان والدى يردد أنه لا علاقة لنا بثروته، زادت أم نقصت، وأن علينا أن نعيش في مستوى أولاد الموظفين، كنت أشكو من هذا آنذاك، لكنني تعلمت فيما بعد عندما ازددت حكمة أنه نفعنا كثيرا بذلك.

مناصب فكرية محلية ودولية

شغل عبد الوهاب المسيري خلال مسيرته العديد من المناصب والوظائف، وكان أبرزها رئيس وحدة الفكر الصهيوني وعضو مجلس الخبراء بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، والمستشار الثقافي للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، بالإضافة إلى أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة الملك سعود وجامعة الكويت، كما عمل أيضا أستاذًا غير متفرغ بجامعة عين شمس، وأستاذا زائرا بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وبأكاديمية ناصر العسكرية، وعين مستشارا أكاديميا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن.

الاعتقال بسبب المعارضة

وفي 2004 كان الدكتور عبد الوهاب المسيري من أوائل مؤسسي حزب الوسط الإسلامي، لينضم بعدها إلى الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”، التي ظهرت قبل إعادة انتخاب الرئيس الأسبق حسني مبارك لولاية خامسة عام 2005، وعارض فيما بعد مشروع توريث جمال مبارك رئاسة الجمهورية، كما شغل عام 2007 قبل وفاته بعام واحد منصب المنسق العام لحركة كفاية، كما تعرض للاعتقال أكثر من مرة بسبب آرائه المعارضة.

تحولات من الماركسية إلى الإخوان

شهدت رحلة الدكتور عبد الوهاب المسيري الفكرية تحولات كثيرة من التقليدي المحافظ إلى القومي، مرورا بالإخوان المسلمين ثم الماركسية.. فيقول عن هذه التقلبات فى كتابه "رحلتي الفكرية": لقد التحقت في بداية حياتى لفترة قصيرة بالإخوان المسلمين فى مرحلة الصبا، ثم اتجهت إلى الماركسية وعشت مرحلة الشك، ولكن مع الالتزام بالقيم المطلقة، مثل: الحق والخير والجمال والإيمان بأن الإنسان كائن غير مادي، وضرورة إقامة العدل فى الأرض، وعلى مدى ثلاثين عاما عدت مرة أخرى إلى الإسلام لا كعقيدة دينية وشعائر فحسب، وإنما كرؤية للكون والحياة، ولم يولد الإيمان داخلى إلا من خلال رحلة عقلية طويلة وعميقة لأنه إيمان عقلي لم تدخله عناصر روحية.

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أشهر مؤلفات المسيرى



يعد عبد الوهاب المسيري من أشهر من كتب في الصراع العربي الإسرائيلي، فهو مؤلف موسوعة “اليهود واليهودية والصهيونية ” أحد أكبر الأعمال الموسوعية العربية في القرن العشرين التي قضى في إعدادها ربع قرن من حياته، وخرجت فى ثمانية أجزاء كمحاولة لإيصال فكرة حقيقية عن اليهود كعدو لم يكن يعرف عنه إلا من خلال كتاب “بروتوكولات حكماء صهيون”، استعرض فى موسوعته كل جوانب تاريخ اليهود فى العالم القديم والحديث وكافة أحوالهم الاجتماعية وعلاقاتهم بالديانات الأخرى.

تاريخ الجماعات اليهودية

وتتناول هذه الموسوعة جوانب تاريخ العبرانيين في العالم القديم، وتواريخ الجماعات اليهودية بامتداد بلدان العالم، وتعداداتها وتوزيعاتها، وسماتها الأساسية، وهياكلها التنظيمية، وعلاقات أفراد الجماعات اليهودية بالمجتمعات والدول التي يوجدون فيها وبالدولة الصهيونية.

الصهيونية حركة ضد التاريخ

وفى كتابه "الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ" يتحدث الدكتور المسيرى عن الصهيونية كحركة دينية سياسية شاذة ﻻ يمكن تكرارها، لأنها لم تكن حركة شعب، ولكنها حركة أرادت إنشاء شعب وتجميعه في دولة واحدة تتسيد به العالم، وما ذلك إﻻ لأنها تعتقد أن هذا الشعب هو صاحب النقاء العقائدي، وأنه ما وصل إلى هذا النقاء الذي يعلو البشر ويستعلي عليهم إﻻ لأنهم شعب الله المختار، وهى حركة نشأت بين الطبقة المتوسطة من يهود أوروبا، لكنها لم تكن حركة شعب ابتغت تحقيق طموحات الدول التي تعيش فيها، ولكنها أرادت تحقيق أهدافها الذاتية، فهي بذلك حركة أنشأت شعبا، لها تنظيمًا دوليًا ينظم أمورها على مستوى العالم، وتعتمد على تمويل خارجي، فأنشأت لنفسها ميليشيات مسلحة لتساعدها على إنشاء الدولة فكانت عصابات أطلق عليها المسيري "عصابات الصهاينة الإرهابية" وهي عصابات سبقت إنشاء الجيش الإسرائيلي، وأنها عندما كانت في أوروبا لم تكن تستمد ثقافتها من المجتمعات التي تعيش فيها، ولكنها كانت منغلقة على ذاتها تعيش في دائرة مغلقة كل علاقاتها الاجتماعية ذاتية منفصلة عن مجتمع الدولة نفسه، وأكد المسيري أن هذا النموذج سينهار حتميا، لأنه ضد حركة التاريخ.

دعوى قضائية ضد مبارك

تبنى الدكتور عبد الوهاب المسيرى سلوكا معارضا طوال حياته، حتى إنه قبل وفاته أقام دعوى قضائية ضد الرئيس الراحل حسنى مبارك عام 2007 يطالب بتطبيق مادة دستورية تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة بعد انتشار الأسماء الأجنبية فى مصر.

الدكتور عبد الوهاب المسيرى

أصدر المسيري، خلال رحلته، العديد من الكتب والدراسات، التي تناولت الاختلافات والمعتقدات الفكرية منها الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية، الاستعمار الصهيونى وتطبيع الشخصية اليهودية، الفرو الأرضى، الأيديولوجية الصهيونية، مختارات من الشعر الرومانتيكى الإنجليزي، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، اللغة والمجاز، الموسوعة الموجزة، الحداثة وما بعد الحداثة، وغيرها.

كما كان للأطفال نصيب من كتابات الدكتور عبد الوهاب المسيري، فقدم: نور والذئب الشهير بالمكار، معركة كبيرة صغيرة، سر اختفاء الذئب الشهير بالمحتار، قصص خيالية جدا، أغنيات إلى أشياء الجميلة، ما هى النهاية، سندريلا، زينب هانم خاتون وغيرها.

المسيرى مع رفيقة مشواره

تأثر عبد الوهاب المسيرى بكتابات الدكتور جمال حمدان فى دراساته الجغرافية عموما ودراساته عن اليهود خاصة، فكتب يقول عنه: كنت أحس بالإعجاب الشديد فى أسلوب كتابته وفى أسلوب حياته، هذا الزهد العلمى الشديد والإعراض عن الدنيا الذى مكنه من إنجاز جوانب مهمة من مشروعه المعرفى الكبير، وهذا ما شجعنى على الاستقالة من الجامعة لإنجاز مشروعى المعرفى، تعلمت منه الواحدية المادية العلمية والتعصب للمناهج الرياضية وإعادة الاعتبار للخيال والحدس فى عملية التفكير العلمى، وأهم ما استفدت منه الخروج بالظواهر اليهودية والصهيونية من دائرة التوراة والتلمود ووضعها فى سياقات تاريخية لتصبح ظواهر مختلفة عن كل ما هو سائد عنها.

جائزة أستاذ الجيل من البحرين

اشتهر الدكتور عبد الوهاب المسيرى بتنوع أعماله التى نال عنها العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة سوزان مبارك لأحسن كاتب لأدب الطفل عام 2003، وجائزة أحسن كتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2001 عن كتاب "رحلتي الفكرية"، وجائزة سلطان العويس بالإمارات العربية المتحدة عن مجمل الإنتاج الفكري، أيضا جائزة أستاذ الجيل من جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي الخامسة بمملكة البحرين، كما نال العديد من شهادات التقدير من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية، كنقابة الأطباء العرب، والجامعة الإسلامية العالمية بأندونيسيا، ومنظمة فتح الفلسطينية.

الدكتور عبد الوهاب المسيرى

أصيب الدكتور عبد الوهاب المسيرى بمرض السرطان وعانى منه كثيرا حتى انه كتب يقول: أشير لهذه الفترة من حياتي بالزلزال أو الكابوس؛ لأنها جاءت مفاجئة، وكانت بالفعل كالكابوس، وذقت طعم المرض والموت لا كمقولات مجردة وإنما كتجربة عشتها بنفسي، واستوعبتها بشكل وجودي، ولم ينقذني من هذا الزلزال سوى الرضا وتقبل الحدود.

رحيل بعد صراع مع المرض

رحل المسيري فى مثل هذا اليوم 3 يوليو عام 2008 عن 70 عاما، بعد صراع طويل مع السرطان، وشيعت جنازته من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة، وشارك في جنازته الآلاف من محبيه عدد كبير من العلماء والمفكرين، ودفن بمسقط رأسه في مدينة دمنهور.

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