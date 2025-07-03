الخميس 03 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد فهمي يكشف لـ فيتو آخر تطورات مسلسل "ابن النادي"

أحمد فهمي
أحمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي، آخر تطورات مسلسل “ابن النادي”، المقرر عرضه قريبا عبر منصة “شاهد”.

مسلسل ابن النادي لـ أحمد فهمي  

وقال أحمد فهمي في تصريح خاص لـ فيتو أنه سينتهي من تصوير مسلسل ابن النادي خلال شهر تمهيدا لطرحه قريبا، مؤكدا أنه عمل مختلف متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

مسلسل ابن النادي

ويعد "ابن النادي" أحدث ظهور للفنانة سينتيا خليفة في الدراما المصرية بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "حدث بالفعل" للنجم ماجد المصري" منذ سنتين، ومن قبلها مشاركتها في مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان.

ويشهد المسلسل عودة أحمد فهمي للدراما من جديد بعد غياب عامين، حيث قدم عام 2023 مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي حقق نجاحا كبيرًا  حينها.

قصة مسلسل ابن النادي

ونوهت منصة شاهد الرقمية عن العمل وتدور قصته حول شاب ثلاثيني يدعي عمر الششتاوي، ينتمي لأسرة ثرية ومن اصول عريقة لكن تتعرقل حياته وتنقلب رأسا على عقب حتى يصل به الأمر إلى أن يجد نفسه وسط عالم الكورة بكل ما يخفيه من واقـع وتحديات.. ويندرج العمل تحت تصنيف الكوميديا والدراما.

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