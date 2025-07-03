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رياضة

بعد عودته للقلعة الحمراء، ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي في فترته الأولى؟

محمد شريف
محمد شريف

أعلن محمد شريف لاعب النادي الأهلي عن عودته لصفوف القلعة الحمراء من خلال برنامج حارس الأهلي المذاع على قناة النادي، لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نادي الخليج السعودي.

وبعودة شريف إلى الأهلي خلال الميركاتو الحالي، تصبح تلك هي الفترة الثانية لصاحب الـ 29 عاما رفقة القلعة الحمراء.

 

ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي؟

خلال فترته الأولى بقميص النادي الأهلي، شارك محمد شريف في 151 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 58 هدفًا، إلى جانب تقديمه 11 تمريرة حاسمة.

وحصد شريف مع الأحمر 10 بطولات، من بينها 3 ألقاب للدوري المصري الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى لقبين في كأس السوبر الأفريقي، ولقبين في كأس السوبر المصري، وكأس مصر مرة واحدة.

كما توج بلقب هداف الدوري المصري برصيد 21 هدفا، ولقب هداف دوري أبطال أفريقيا بعدما أحرز 6 أهداف.

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الأهلي محمد شريف اخبار الأهلي

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