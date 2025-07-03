انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثامين الأطفال الثلاثة بالمنيا

قرر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا انتداب الطب الشرعي لإعداد الصفة التشريحية لجثامين الأطفال الثلاثة الذين أنهى والدهم حياتهم في قرية زهرة التابعة إداريًّا لمركز المنيا بعد أن تركت والدتهم المنزل منذ أسبوعين.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، حيث أعد فريق من النيابة العامة تقريرًا مفصلًا عن الحادث.

ننشر الصورة الأولى للمتهم بقتل أولاده الثلاثة في غياب الأم بالمنيا

وحصلت فيتو على الصورة الأولى المتهم قاتل أبنائه في المنيا، حيث شهدت محافظة المنيا جريمة بشعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أقدم أب على إنهاء حياة أولاده الثلاثة باستخدام آلة حادة في قرية زهرة التابعة إداريًّا لمركز المنيا.

قتل أولاده الثلاثة في غياب الأم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام أب بذبح أولاده الثلاثة في قرية زهرة التابعة إداريًّا لمركز المنيا.

أب ينهي حياة أولاده الثلاثة في المنيا

على الفور، توجهت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الجاني، "أ. م."، البالغ من العمر 37 عامًا، يعاني من اضطرابات نفسية، وقد ارتكب الجريمة في غياب الأم التي تركت المنزل منذ أسبوعين بسبب خلافات أسرية.

بسبب خلافات أسرية، أب ينهي حياة أولاده الثلاثة في المنيا

تم القبض على الجاني من قبل الأجهزة الأمنية، وتُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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