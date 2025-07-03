أصوات تلامس القلوب، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود الخميس

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الرعد 30ق.



19:19 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سور الأنفال/ النازعات/ العلق 41 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الأحزاب 45 ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وماتيسرمن سور ق/ الانفطار/العلق 44 ق.



02:53(قرأن قبل الفجر) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة مريم 30 ق.



تلاوات المصحف المرتل ليوم الخميس:



الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 28 ق.



الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى البقرة - آل عمران ومدة التلاوة / 27 ق.



الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 11:18 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 11:50 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة آل عمران - أول النساء ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 13:39 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 15:09 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 27 ق.



الساعة / 17:26 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى النساء - أول المائدة ومدة التلاوة / 28 ق.



الساعة / 17:57 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 02:23 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتي المائدة - الأنعام ومدة التلاوة / 28 ق.



الساعة / 04:53 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 28 ق.



الساعة / 05:23 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 30 ق.



أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة 01:50 تلاوة للقارئ الشحات محمد أنور / من الآية 189 من سورة الأعراف وحتى الآية 54 من سورة الأنفال / 29 ق.



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