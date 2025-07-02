الخميس 03 يوليو 2025
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كوكا وشيكو وراء الواقعة، الأمن يكشف حقيقة فيديو مصور لإطلاق نار بالقليوبية

فيديو متداول لإطلاق
فيديو متداول لإطلاق نار بالقليوبية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمن قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

بالفحص بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد هوية الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو شقيقين «أحمد.ش» و«محمد.ش» عاطلين وشهرتهما «كوكا وشيكو» مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة والنقيب عبد الونيس خالد معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 فرد خرطوش- كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وإطلاقهما أعيرة فى الهواء دون إصابة أحد لفرض السيطرة على أهالى المنطقة، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة رئيس مباحث القليوبية

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