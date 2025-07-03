الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

استدعاء سيدة أجنبية اتهمت سائق بالتحرش بها في النزهة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت النيابة العامة باستدعاء سيدة أجنبية اتهمت سائق متهم بالتحرش بها اثناء استقلالها السيارة الأجرة قيادته في منطقة النزهة لسماع اقوالها ومواجهتها بالمتهم.

ونفي المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات التي نسبتها الأخيرة إليه بالتحرش بها، مشيرا إلى أن الواقعة كيدية وأنه لا يتذكر السيدة.


وأضاف المتهم أنه يركب معه يوميا العشرات من السيدات والرجل، ويعمل منذ أكثر من 10 سنوات سائقا ولم يرتكب أي فعل مخل أو مهين لسيدة.

اتهام سائق بالتحرش بسيدة أجنبية
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات بلاغ تقدمت به سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، تتهم فيه سائقًا تابعًا لإحدى شركات النقل الذكي بالتحرش بها أثناء توصيلها من مطار القاهرة الدولي إلى أحد الفنادق بدائرة قسم السيدة زينب.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث قسم السيدة زينب، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط السيارة المستخدمة والسائق المتهم، والذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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النيابة العامة منطقة النزهه أمن القاهرة مطار القاهرة

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