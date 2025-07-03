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ملفات وحوارات

قرار الشحات وغضب أفشة وغيرة النجوم.. فرمانات ريبيرو.. الإسباني يطلب رحيل نص دستة أهلاوية.. والخطيب يدرس إجراء تعديلات بالجهاز الفني

الأهلى
الأهلى

أحداث بالجملة شهدتها أروقة معسكر الأهلى فى أمريكا على هامش منافسات كأس العالم للأندية حيث لم تكن الخسارة أمام بالميراس وقبلها التعادل أمام إنتر ميامى فقط الأبرز فى مسيرة الفريق المونديالية ولكن سيطرت الأزمات على بعض المشاهد داخل معسكر الأهلى خاصة مع الولاية الجديدة للإسبانى خوسيه ريبيرو مدرب الأهلى الجديد الذى يواجه انتقادات بالجملة بسبب عدم تحقيق الفوز وأى نتيجة إيجابية فى مشوار البطولة مع خسارة أيضا مباراة بالميراس وتقديم عروض باهتة وتحديدا فى الشوط الثانى من مباراتى إنتر ميامى وبالميراس.

مصادر داخل بعثة الأهلى أكدت أن ريبيرو غاضب جدا من مستوى بعض لاعبى الأهلى ولم يعد يتوقف الأمر عند حاجز ضعف اللياقة البدنية فقط ولكن بسبب عدم التزام البعض بتعليماته الفنية داخل الملعب وأيضا نسيان البعض الآخر مهام مراكزهم والواجبات المطلوبة منهم فى الملعب.

ريبيرو طلب بشكل صريح خلال جلسة جمعته مع مسئولى الأهلى فى معسكر أمريكا لخوض منافسات كأس العالم للأندية رحيل 6 لاعبين عن الفريق بعد انتهاء منافسات المونديال جاء فى مقدمتهم يحيى عطية الله الظهير الأيسر الذى أبلغه مسئولو الأهلى بانتهاء مشواره مع الفريق بنهاية كأس العالم للأندية بالإضافة إلى خالد عبد الفتاح وأيضا كريم نيدفيد، كما طلب ريبيرو رحيل محمد الضاوى كريستو بجانب أحمد عبد القادر الذى انتهت إعارته إلى قطر القطرى بالإضافة إلى ترحيبه أيضا برحيل عمر الساعى لاعب خط الوسط.

ريبيرو يرغب فى تقليص عدد لاعبى الأهلى فى التدريبات اليومية وهو ما يتعارض مع رؤية النادى الأهلى فى ظل كثرة ارتباطات الفريق محليا وقاريا ومن ثم تحركات من جانب الأهلى لإبرام مزيد من الصفقات بعد انتهاء مشوار كأس العالم للأندية من أجل ترميم الصفوف بصفقات سوبر وتحديدا فى خط الدفاع والظهير الأيسر وأيضا الأيمن بجانب التعاقد مع مهاجم جديد.

وفى ذات السياق أبلغ حسين الشحات لاعب الفريق زملاءه بالرحيل عن الأهلى عقب منافسات كأس العالم للأندية بسبب رغبته فى الابتعاد عن الضغوط التى يتعرض لها.

الشحات يبحث عن عرض خارجى وتحديدا فى الدورى الإماراتى من أجل تقديمه إلى مسئولى النادى الأهلى بعد مونديال الأندية كما يتطلع اللاعب للحصول على عرض سعودى أيضا للرحيل عن القلعة الحمراء.

فى الوقت الذى قال مصدر داخل الأهلى إن محمد مجدى أفشة لاعب الفريق يعيش حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الذى تعرض له بعد مباراتى إنتر ميامى وبالميراس ومع غضبه أيضا من عدم دفاع منظومة النادى الإعلامية عنه مؤكدا أن اللاعب مستاء من هجوم صفحات السوشيال ميديا عليه وتحديدا بعد مباراة بالميراس.

أفشة اشتكى من الحملة التى يتعرض لها عقب مباراة بالميراس وذلك بعد إطلاق العديد من الكوميكس والفيديوهات الساخرة ضده والتى تناقلها لاعبو الأهلى بين بعضهم داخل معسكر البطولة وهو ما أغضب اللاعب.

وعلى صعيد فريق الكرة أيضا تحدث ريبيرو مع بعض مسئولى الأهلى بشأن وصول يقين داخلى له بوجود حالة من الغيرة بين لاعبى الأهلى بسبب كثرة النجوم ورغبة الجميع فى الحصول على اللقطة (الشو) وبحث البعض أيضا عن إرضاء القطاع الموالى له عبر منصات التواصل الاجتماعى وهو الأمر الذى يتوقع تأثيره على الفريق مستقبلا خاصة فى ظل التخمة العددية فى جميع مراكز الفريق.

وعلمت فيتو أيضا إن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى يدرس إجراء تعديلات فى الجهاز الفنى للفريق عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية حيث قال مصدر إن الخطيب تحدث مع مسئولى الأهلى فى فكرة تعديل بعض المناصب داخل الجهاز الفنى وإضافة اسم جديد لمساعدة الجهاز الفنى خاصة فى ظل تفكير عماد النحاس المدرب العام فى الرحيل بعد المونديال وهو الأمر المنتظر حسمه بعد العودة من أمريكا عقب انتهاء مشاركة الفريق فى كأس العالم للأندية.

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معسكر الأهلي أمريكا كأس العالم للأندية ريبيرو الأهلي

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