قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لصاحب مطحن دقيق ونجار ومندوب منتجات لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

المشدد 6 سنوات لصاحب مطحن دقيق ونجار ومندوب منتجات لاتجارهم في المواد المخدرة بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين «دخل الله.ط.ح» - 26 سنة - صاحب مطحن دقيق، و«سعيد.ج.ش» 25 سنة - نجار في شركة دعاية وإعلان، و«نادر.ع.م» - 25 سنة - مندوب منتجات في شركة منتجات غذائية، في القضية رقم 665 لسنة 2025 قسم شرطة قليوب والمقيدة برقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢١ بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية، المتهمون حازوا جوهرًا مخدرًا ( هيروين وفينيثيل أمين وحشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار، وأن المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن ( بندقية خرطوش).

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا ذخائر ثلاث طلقات مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.

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