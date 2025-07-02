صراع بين ثلاثي الدوري الإنجليزي للتعاقد مع حارس مرمى تشيلسي

دخل دوردي بيتروفيتش، حارس مرمى نادي تشيلسي، دائرة اهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الراغبة في ضمه هذا الصيف.

ثلاثي الدوري الإنجليزي يسعى لضم حارس تشيلسي

وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن سعي الثلاثي سندرلاند وأستون فيلا وبورنموث نحو التعاقد مع حارس البلوز.

يأتي ذلك بعد رحيل الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز عن الفيلانز، بينما انتهت إعارة كيبا أريزابالاجا إلى بورنموث، قبل انتقاله من تشيلسي إلى آرسنال بشكل رسمي.

ويريد سندرلاند تعزيز مركز حراسة المرمى بعد صعوده إلى البريميرليج، ليضع عينه على الحارس الصربي.

وأمضى بيتروفيتش الموسم الماضي معارا إلى ستراسبورج، الذي شارك معه في 31 مباراة بالدوري الفرنسي.

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