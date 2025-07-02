الأربعاء 02 يوليو 2025
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محافظات

ضبط 6 أطنان شاي مجهول المصدر بطما فى سوهاج

شاي العروسة مجهول
شاي العروسة مجهول المصدر بطما فى سوهاج

تمكنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج مساء اليوم الأربعاء من  ضبط " ٦ " أطنان شاي العروسة مجهول المصدر بمركز طما بسوهاج أثناء تنفيذ حملة مفاجئة بمدينة طما شمال سوهاج.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد ٥٠٠ كرتونة شاي العروسة مجهول المصدر "بدون فواتير " بداخل كل كرتونة ١٢ كيلو جراما بإجمالي ٦ أطنان، جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة تمهيدا  لعرضه على وكيل النائب العام بنيابة طما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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اتخاذ الإجراءات القانونية الاجراءات القانون الأسواق والمحلات التجارية اسواق الاجراءات القانونية الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين

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