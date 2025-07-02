طارق النهري يكشف عن صلة قرابته بأمير كرارة

تحدث الفنان طارق النهري عن علاقته بالفنان أمير كرارة، قائلًا: "أمير كرارة هو ابن خالي، وقد جمعتنا علاقة أسرية قوية منذ الطفولة، كنا دائمًا قريبين، لكن بعد أن بدأ في تحقيق النجومية، ابتعدنا قليلًا، كما كنت أنا قد سافرت وانشغلت خارج المجال".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اسمعني شكرا": "في أحد الأيام، فوجئت باتصال من أمير، قال لي: " لماذا لا تمثل؟" فأجبته: "لم تعرض عليً أعمال " وبالفعل شاركت بدور محامٍ أمامه في مسلسل "كلبش"، حيث كان يؤدي دور ضابط".

وتابع طارق النهري: "ذلك التعاون أعاد العلاقة الأسرية القوية بيننا، ومنذ ذلك الوقت ونحن نلتقي باستمرار، وهناك من لاحظ الشبه الكبير بيننا عندما جسّدت دور والده في أحد الأعمال، وبدأ الناس يتساءلون عن العلاقة الحقيقية، فعرفوا أننا أقارب بالفعل".

قال الفنان طارق النهري إن الأسرة بالنسبة لي كانت دائمًا دعمًا كبيرًا، وياسمين ابنتي هي كلمة السر في حياتي، وكنا قريبين للغاية حين كانت صغيرة، ورغم أنها كانت تعيش مع والدتها، إلا أن فترة امتدت من عمر 9 حتى 22 عامًا لم نكن فيها قريبين، ولكن خلال المحنة التي مررت بها، تقرّبنا كثيرًا من بعضنا البعض، وكانت تأتي لزيارتي لمدة نصف ساعة فقط، لكنها كانت كافية لتغيّر فيّ الكثير. وندمت حينها على السنين التي ضيعتها بعيدًا عنها".

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