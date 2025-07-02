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دين ودنيا

هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور هشام ربيع،
الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الجنة والنار موجودتين الآن أم سيتم خلقهما يوم القيامة: “إن  مثل هذه المسائل يجب ألا نشغل أنفسنا بها”.

هل الجنة والنار موجودتان الآن؟
 

وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "نشغل بالنا بالأعمال الصالحة التى تدخلنا الجنة، ونبتعد عن الأعمال التى تلقي بنا في النار، طب هي موجودة دلوقتي ولا لا؟ تصور لو قلنا مش موجودة.. ماذا يفيد؟ أو حتى موجودة.. ماذا يفيد؟ ولا حاجة".

أمين الفتوى: الإنسان يجب أن يشغل نفسه بما يقربه من الجنة ويبعده عن النار

وأوضح أن هذا من باب "علم لا ينفع، وجهل لا يضر"، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يشغل نفسه بما يقربه من الجنة ويبعده عن النار، مشددًا في الوقت ذاته على أن وجود الجنة والنار ثابت في القرآن الكريم، مستشهدًا بطرد إبليس من الجنة.

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الاعمال الصالحة الدكتور هشام ربيع الجنة والنار يوم القيامة دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء

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