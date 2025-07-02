قناة الشمس تعتذر عن عدم عرض حلقتي أحمد عامر مع سعد الصغير بناء على وصيته

قناة الشمس تعتذر عن عدم عرض حلقتي أحمد عامر اليوم وغدا بناء على وصيته.

اعتذرت قناة الشمس عن عدم عرض حلقتي المطرب الراحل أحمد عامر من برنامج “سعد مولعها نار” مع الفنان سعد الصغير، والمقرر عرضهما اليوم وغدًا، وذلك احترامًا لوصيته بعدم عرض أغانيه أو حفلاته بعد وفاته.

وفاة أحمد عامر

وتوفي المطرب الشعبي أحمد عامر صباح اليوم، بشكل مفاجئ وسط حالة من الحزن في الأوساط الفنية والجماهيرية.

وكان أحمد عامر أحد أبرز الأصوات في ساحة الغناء الشعبي، حيث اشتهر بأغانيه التي لامست نبض الشارع المصري، وتميّز بخفة دمه وأسلوبه القريب من الناس، ما جعله يحظى بجماهيرية واسعة خلال السنوات الماضية.

ونعى عدد من الفنانين زميلهم الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم الكبير لفقدانه، ومشيدين بموهبته وأخلاقه وأغنياته المتميزة.

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