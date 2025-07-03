الخميس 03 يوليو 2025
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اقتصاد

انخفاض ملحوظ في سعر الفاكهة اليوم الخميس، أبرزها تهاوي الكمثرى والعنب

سعر الفاكهة
سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، الموافق 3 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الخميس 3 يوليو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 15 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات في سعره السابق.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات في سعره السابق.
  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 20 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات في سعره السابق.
  • تراوح سعر العنب الأسود بين 15 إلى 20  جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات في سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 18 إلى 34 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر بلح سيوي من 40 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض جنيهين في سعره السابق.
  • تراوح سعر جوافة بين 15 و20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات في سعره السابق.
  • تراوح سعر رمان بين 20 و25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات في سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه في سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو شمام من 7 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين في سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

اسعار الخوخ والبرقوق

  1. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق هوليو من 40 إلى 60 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات في سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.

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