معدلات تنفيذ محطة محولات "ابني بيتك 7" بحدائق أكتوبر

كشف المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن أعمال تنفيذ محطة محولات "ابني بيتك 7" جهد 22/66/220 ك.ف

حيث يتكون المشروع من ثلاث مراحل متتالية:

المرحلة الأولى: إنشاء محطة محولات جهد 22/66 ك.ف. بقدرة 80 م.ف.ا

المرحلة الثانية: إنشاء خطوط التغذية الهوائية جهد 220 ك.ف.

المرحلة الثالثة: إنشاء مبنى GIS بجهد 220 ك.ف والمحولات بقدرة اجمالية 525 م ف.أ.

تتولى تنفيذ المرحلة الاولى تحالف "الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (اجيماك)" و"الشركة العالمية للهندسة والمقاولات"، بتكلفة تعاقدية تبلغ 1,080,666,000 جنيه

حيث تضم المرحلة الأولى إنشاء مبنى جهد 66 ك.ف، مبنى الكنترول والموزعات، وعدد (2) محول مع مساحة مخصصة لعدد (5) محولات مستقبلية، بالإضافة إلى خزان الزيت، مجاري كابلات القوى والتحكم، وسور خرساني حول المحطة.

يهدف المشروع إلى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء وتحسين قدراتها لتلبية الأحمال الحالية والمستقبلية للمدينة. ستخدم محطة المحولات المزمع إنشاؤها مشاريع الإسكان الكبرى بالمدينة، مثل مشروع 309 عمارة، مشروع 607 عمارة، سكن لكل المصريين، مشروع 810 عمارة، سكن مصر، ومنطقة "ابني بيتك 7".

بدأ المهندس محمد عبد الله جولته بمتابعة الأعمال الميدانية، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الهندسية وأصول الصناعة. وأكد على ضرورة إنهاء المشروع في الموعد المحدد، مشيرًا إلى عدم التهاون في مواجهة أي تقصير قد يؤثر على معدلات التنفيذ.

كما تفقد رئيس الجهاز موقع الاعمال لمشروع "ديارنا" وشدد علي الالتزام بخطه تسليم المشروع بالمواعيد المحدده.

حيث يتكون المشروع من عدد ١١٨ عمارة بعدد حوالي ٣٠٦٨ وحده بارتفاع أرضي + ٦ أدوار حيث تتضمن العماره عدد ٢٤ وحدة سكنية و٢ بنتهاوس ويقع المشروع بمنطقة الداون تاون وهي من أكثر المناطق تميزا بالمدينه علما بأن مدخل المشروع من طريق الواحات.

ومن الجدير بالذكر أنه تم بالفعل طرح المرحلة الأولى من المشروع بمنتصف إبريل السابق، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لتميز الموقع وتنوع المساحات وسيتم طرح المراحل الاخرى طبقا للخطة الموضوعة لكافة المدن.

وأكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ والمتابعه اليومية لتذليل اي معوقات ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنيه لمتوسطي الدخل بمواصفات تشطيب عاليه.

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