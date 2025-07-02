عرض فيلم «السيستم» لـ أحمد الفيشاوى وطارق لطفى عبر منصة رقمية فى هذا الموعد

كشفت منصة يانجو بلاي Yango Play عن حصولها على حقوق عرض فيلم السيستم مباشرة عقب رفعه من دور العرض السينمائى.

ويأتي عرض الفيلم أونلاين للمرة الأولى يوم 31 يوليو الجاري.

فيلم السيستم

يشارك في بطولة فيلم مجموعة من النجوم على رأسهم طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمود البزاوي، محمد علي رزق، نهى عابدين، ميس حمدان، بسنت شوقي، رانيا منصور، أحمد فهيم، راندا جبر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

قصة الفيلم

يدور الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية بسبب عدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، فيخوض الاثنان معًا مجموعة من التجارب الكوميدية.

فكرة مقتبسة

وفكرة الفيلم ليست جديدة بل تم تقديمها في أكثر من عمل سابق، ولكن أحداث الفيلم مقتبسة بشكل كبير من فيلمين أمريكيين وهما Crazy Stupid Love وHitch، وهو ما أكده صناع الفيلم أثناء التحضير له، حيث أوضحوا أن الأحداث متشابهة مع هذين الفيلمين.

أول تعاون

ويشهد فيلم “السيستم” أول تعاون بين الثنائي طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، حيث لم يسبق لأي منهما العمل مع الآخر في أي عمل سينمائي.

غياب 5 سنوات لطارق لطفى

ويشهد فيلم “السيستم” عودة طارق لطفي للسينما بعد غياب 5 سنوات، حيث كان آخر أفلامه “122” الذي عُرض في السينمات عام 2019.

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