حسام حبيب: قصرت في حق أهلي وبطلت أزعل على حاجة لأنها مش مستاهلة

قال المطرب حسام حبيب إنه لا يندم على أي شيء مر به في حياته، لأن كل من المكسب والخسارة لهما فائدة، وكل منهما ممكن أن يوقع الإنسان في الخطأ.

حسام حبيب

وتابع حسام حبيب خلال لقائه مع برنامج عرب وود، المذاع عبر روتانا سينما أنه شخص يحب فكرة الحب وهو بالنسبة له أسمى وأفضل شىء في الحياة، قائلا: "بزعل لما حد يقولي الحب مش كل حاجة.. مش معنى انك حبيت غلط يبقي الحب غلط"، مشددا على أن الحب بالنسبة له ألا يكون مشروطا.

وأضاف حسام حبيب أنه لا يعترف بالندم في حياته، ولكنه يشعر بإهمال للمقربين له من بينهم عائلته وأصدقائه وجمهوره العادي، حتى وإن بلغ عددهم اثنين فقط، مشيرا إلى أنه توقف عن الحزن الفترة الأخيرة في حياته، قائلا: "خلاص بطلت أزعل علي حاجة لأن في الآخر هي مش مستاهلة".

جدير بالذكر أن حسام حبيب حقق نجاح جماهيري كبير بأولي أغانى ألبومه الجديد سيبتك، والذي يقدم من خلاله مفاجأت للجمهور، كما أعلن في الساعات الماضية عن ديو يجمعه مع المطرب رامي صبرى في ألبومه الجديد.





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