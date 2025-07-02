بعد 48 ساعة من لقاء محافظ المنوفية، فرش محل عامل محارة تعرض لبتر ذراعه

في لفتة إنسانية وبعد 48 ساعة من لقاء جمعه باللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم فرش محل تجاري خاص بالبضاعة لعامل محارة بالرمالي في قويسنا.

العامل تعرض لحادث أليم أثناء تأدية عمله أسفر عن بتر ذراعه الذي يعد مصدر دخله وأسرته.

تم ذلك من خلال المشاركة المجتمعية والتنسيق مع أحد رجال الأعمال لتزويده بالبضاعة بشكل دائم حتى يتمكن من تلبية مطالب أسرته يأتي هذا في إطار التواصل الدائم والفعال مع مواطني المحافظة خاصة ذوي الهمم وأصحاب الظروف المعيشية الصعبة.



كان محافظ المنوفية التقى بمكتبه بالديوان العام يوم الإثنين الماضي، عددا من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته للاستماع إلى شكواهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حيالهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وخلال لقائه وجه بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة واستمع المحافظ لشكوى مواطن من ناحية الرمالي بقويسنا " عامل محارة " يعول أسرة تعرض لحادث أليم أثناء تأدية عمله، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع أحد رجال الأعمال بضرورة توفير كميات من المواد الغذائية ومستلزمات بقالة لمحل تجاري خاص به إستجابة لمطلبه وللمساهمة في توفير مصدر رزق ثابت له.

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