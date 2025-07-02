مصادرة 152 طقم صوت خلال حملات للتصدي لظاهرة التلوث السمعي بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، مشددا على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

محافظ الدقهلية: استمرار حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي، ومصادرة 152 طقم وجهاز صوت

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال حملة على التكاتك والإشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 3 أطقم صوت، 10 جهاز بازوكا، 2 سماعة كبيرة، بحضور نواب رئيس المركز، ومسئولي إدارة الإشغالات والإدارات المعنية.

20 تابلوه و5 أجهزة صب صوت وصوت و4 كراسي بلاستيك في السنبلاوين

وقام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بشن حملة مكبرة على أجهزة الصوت بالتكاتك بالمدينة، أسفرت عن ضبط 20 تابلوه بالسماعات، 2 جهاز صب صوت، 3 جهاز صوت، 4 كرسي بلاستيك وجهاز بازوكا، بمشاركة نواب رئيس المدينة، ومسئولي إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية.

ومصادرة 16 جهاز بازوكا في طلخا

وفي مركز طلخا قام اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك، وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة ومسئولي إدارة الإشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 16 جهاز بازوكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة على التكاتك والتصدي للتلوث السمعي في المطرية

وفي مركز المطرية قام أشرف عبد الواحد رئيس المدينة بمتابعة حملة على التكاتك والتصدي للتلوث السمعي والازعاج، باشراف، مسئولي إدارة الإشغالات والإدارات المعنية، أسفرت عن مصادرة 5 مكبرات صوت من عدد من التكاتك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

5 ميكروفون كبير، 2 ميكروفون صغير، 6 ماكينات صوت في الجمالية

وقاد نادر محي رئيس مركز ومدينة الجمالية بمتابعة أعمال حملة على التكاتك والموتوسيكلات والباعة الجائلين، والإدارات المعنية برئاسة المركز، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 5 ميكروفون كبير، 2 ميكروفون صغير، 6 ماكينات صوت، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ومصادرة 18 طقم صوت في أجا

وفي مركز أجا تابع محمد الدسوقي رئيس المدينة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بالمدينة، أسفرت عن ضبط ومصادرة 18 طقم صوت، بمشاركة نواب رئيس المدينة ومسئولي إدارة الإشغالات.

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