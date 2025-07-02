القومي لثقافة الطفل يعلن عن مسابقة جديدة، اعرف التفاصيل

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن مسابقة جديدة بعنوان "وفاء النيل" في دورتها الأولى لعام ٢٠٢٥ بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الري، وذلك بمناسبة عيد وفاء النيل.

مسابقة جديدة بالقومي لثقافة الطفل



وتدور مجالات المسابقة قى الفروع التالية:

أولا: المجال الأدبي وينقسم لفرعين (القصة – الشعر)

يتقدم المتسابق بعمل أدبي لا يتجاوز ألف كلمة أو أبيات من الشعر متضمنا بعض أو كل العناصر الآتية (وفاء النيل أثناء الفيضان- احتفال القدماء المصريين بوفاء النيل- طبيعة نهر النيل ومناظره الخلابة- السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار مياه نهر النيل- تكوين لوحة باستخدام خامات إعادة التدوير كلما أمكن).

ثانيا: مجال الفنون فرع (الرسم)

يتقدم المتسابق بعدد من اللوحات لا تتجاوز ثلاث لوحات عن وفاء النيل على أن تظهر اللوحة واحدة من العناصر التالية: (احتفال القدماء المصريين بوفاء النيل- طبيعة نهر النيل ومناظره الخلابة- السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار مياه نهر النيل- تكوين لوحة باستخدام خامات إعادة التدوير كلما أمكن).

حجم اللوحة يكون في مساحة ٣٠×٤٠ سم

ثالثا: الفيلم القصير

مدة الفيلم القصير باستخدام التليفون المحمول من ٢ الى ٥ دقائق ويتناول الفيلم كل أو بعض العناصر التالية: (احتفال القدماء المصريين بوفاء النيل- طبيعة نهر النيل ومناظره الخلابة- السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار مياه نهر النيل- تكوين لوحة باستخدام خامات إعادة التدوير كلما أمكن)

وسيتم التحكيم طبقًا لمعايير جودة المحتوى من التصوير ودرجة نقاء الصوت والموسيقى المصاحبة للفيلم.

*المشاركون فى المسابقة:

يشترك فى المسابقة الأطفال من من جميع أنحاء الجمهورية.



شروط خاصة بالمتسابق



المراحل العمرية: يشترك فى المسابقة الأطفال من سن ٨ سنوات حتى سن ١٨ سنة

يكتب الطفل على العمل البيانات الآتية:

- الاسم رباعيا

- السن وتاريخ الميلاد الجنس (ذكر-أنثى)

- الجنسية

- المحافظة

- رقم الهاتف المنزلى أو المحمول إن وجد أو هاتف ولي الأمر

- العنوان بالكامل وبخط واضح

- اسم المدرسة وعنوانها والإدارة التعليمية التابع لها او المركز الاستكشافى المرسل عن طريقه أو الجهة المشارك عن طريقها.

- يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه وصورة من بطاقة ولى الأمر سارية.

- على الجهات المشاركة إرسال كشف بيانات الأطفال المذكورة عاليه للمشاركين فى المسابقة.



شروط خاصة بالمسابقة



• للمتسابق الحق في أن يشارك فى أكثر من مجال

• يفضل الكتابة على الكمبيوتر

• يكتب على العمل اسم المسابقة وفاء النيل فى مجال (قصة – شعر_ رسم - فيلم) - ٢٠٢٥

• الأعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أو لم تفز

• في حالة عدم استكمال البيانات او الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل

• يستبعد العمل المنقول من الإنترنت أو أي مصدر آخر.

• ينتهى حق استلام الجوائز بعد شهر من إبلاغكم بتسليم الجائزة.



الجوائز



و تتمثل الجوائز فى مالية وعينية وشهادات تقدير وهدايا عينية من وزارة البيئة، يتم إرسال الأعمال على العنوان الآتى:

مقر المركز القومي لثقافة الطفل- مدينة الفنون- بالهرم



و أخر موعد لتسليم جميع الأعمال فى المسابقة (قصة – شعر – رسم - فيلم) ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.

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