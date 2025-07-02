الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم آرسنال وبرشلونة السابق ينضم إلى جهاز أرني سلوت في ليفربول

أرني سلوت، فيتو
أرني سلوت، فيتو

انضم نجم فريق آرسنال السابق، الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، المدير الفني السابق لفريق رينجرز الاسكتلندي، إلى ليفربول كمدرب مساعد لمواطنه أرني سلوت.

مسيرة برونكهورست كلاعب ومدرب

وفاز برونكهورست، الذي مثل آرسنال وبرشلونة كلاعب، بألقاب كمدرب في هولندا مع فينورد، وفي اسكتلندا مع رينجرز.

وكان آخر ناد تولى برونكهورست قيادته هو بشكتاش التركي.

وأجرى سلوت تغييرات على الجهاز الفني للفريق، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول بآنفيلد.

إلى جانب فان برونكهورست، أعلن ليفربول أيضًا انضمام تشافي فاليرو إلى النادي في ولاية ثانية.

ويتولى فاليرو مسؤولية تدريب حراس المرمى في الفريق الأول.

رحيل مدربي حراس المرمى في ليفربول 

كما أكد نادي ليفربول، أن مدربي حراس المرمى فابيان أوتي وكلاوديو تافاريل سيغادران النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيوفاني فان برونكهورست برونكهورست ليفربول آرني سلوت سلوت

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: عقد محمد صلاح مع ليفربول يكشف المستور في الكرة المصرية ويفضح العقود اللي بـ 5 مليون جنيه!

ليفربول يعلن رحيل مدافعه رسميا إلى الدوري الألماني

قرار حاسم من ليفربول بشأن مستقبل لويس دياز

ليفربول يعلن تجديد عقد لاعبه تريستان نيوني

الأكثر قراءة

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

الأرصاد: ظهور سحب متوسطة وتوقعات بسقوط الأمطار على هذه المناطق بعد قليل

بسبب حزام الأمان، اعتقال نجم الترجي التونسي في مطار شارل ديجول الفرنسي

زغلول صيام يكتب: عقد محمد صلاح مع ليفربول يكشف المستور في الكرة المصرية ويفضح العقود اللي بـ 5 مليون جنيه!

خدمات

المزيد

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 (آخر تحديث)

سعر النحاس اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-7-2025 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صام النبي تاسوعاء وعاشوراء وما الحكمة من صيامهما؟

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته بالهروب من ضغوط الحياة

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا نوح، 950 سنة في الدعوة إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية