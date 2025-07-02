نجم آرسنال وبرشلونة السابق ينضم إلى جهاز أرني سلوت في ليفربول

انضم نجم فريق آرسنال السابق، الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، المدير الفني السابق لفريق رينجرز الاسكتلندي، إلى ليفربول كمدرب مساعد لمواطنه أرني سلوت.

مسيرة برونكهورست كلاعب ومدرب

وفاز برونكهورست، الذي مثل آرسنال وبرشلونة كلاعب، بألقاب كمدرب في هولندا مع فينورد، وفي اسكتلندا مع رينجرز.

وكان آخر ناد تولى برونكهورست قيادته هو بشكتاش التركي.

وأجرى سلوت تغييرات على الجهاز الفني للفريق، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول بآنفيلد.

إلى جانب فان برونكهورست، أعلن ليفربول أيضًا انضمام تشافي فاليرو إلى النادي في ولاية ثانية.

ويتولى فاليرو مسؤولية تدريب حراس المرمى في الفريق الأول.

رحيل مدربي حراس المرمى في ليفربول

كما أكد نادي ليفربول، أن مدربي حراس المرمى فابيان أوتي وكلاوديو تافاريل سيغادران النادي.

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