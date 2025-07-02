زغلول صيام يكتب: عقد محمد صلاح مع ليفربول يكشف المستور في الكرة المصرية ويفضح العقود اللي بـ 5 مليون جنيه!

أزعم أنني لست من الباحثين عن الترند والشو، وهمي الأول الانحياز للقضايا التي تهم صالح البلاد ولن يرهبني شغل اللجان إياها التي تحاول أن تثنيني عن هدفي الحقيقي مهما كان الثمن.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت قيمة العقود التي تقدمها الأندية لاتحاد الكرة من أجل التوثيق، وأكدت أن هناك تلاعبا واضحا بين القيمة الحقيقية للاعب والقيمة الموجودة في العقود، وضربت مثلا بعقد زيزو أبو 5 مليون جنيه وعقد تريزيجيه بنفس القيمة وعقد لاعب آخر من النادي المصري كان يحصل على قرابة الـ3 ملايين جنيه في 2021 وفي 2025 أصبح يتقاضى مليون و700 ألف جنيه.

وطبعا لأننا نفتقد الشفافية، فإن العقود الحقيقية تعتبر سرا من الأسرار الحربية لا يعلمها إلا الله وكاتب العقد واللاعب، وبدأ البعض يتهمني بعدم الدراية بقانون الضرائب والقيمة المضافة، وأنا لا أدعي علما ولست خبيرا ولكن ما أعرفه ومتأكد منه أن هناك تلاعبا واضحا وعدم شفافية.

أجريت اتصالا بصديق صحفي مصري يعيش في إنجلترا لسؤاله عن موضوع العقد وعما إذا كان لاعب مثل محمد صلاح له عقد مع ليفربول وعقد آخر مع شركة ليفربول، اندهش وفي نفس الوقت انزعج ورد علي: كيف هذا والعقود معلنة وهناك شفافية واضحة وتدخل على أي موقع يعطيك عقد اللاعب، عدا إن كانت هناك مكافآت أو أمور إعلانية يكون منصوص عليها في العقد نسبة اللاعب ونسبة النادي، وأرسل إليَّ لينك فيه عقود لاعبي ليفربول ووجدت عقد محمد صلاح مع ليفربول مدته عامين ويتقاضى في الموسم 20 مليون و800 ألف دولار، وبالتالي مجموع ما يحصل عليه في السنتين 41 مليون و600 ألف دولار أي ما يفوق المليار جنيه في الموسم، بسيطة أهي لا فيه عقد بـ5 مليون ولا دياولو وكذلك عقود الإعلان تحصل الدولة هناك ضرائبها، وقد حرصت على نشر عقد صلاح ليتأكد أن الموضوع لا هو سحر ولا شعوذة!

ومن أجل التحقق أكثر من عدالة ما نطرحه، اتصلت بخبير تسويق للاستفسار منه، فأكد لي كيف يكون عقد اللاعب مع النادي بـ5 مليون وعقده مع شركة الإعلانات بـ95 مليون مثلا، هنا لا تصبح كرة قدم وإنما تصبح إعلانات فقط، وبادرني بسؤال آخر، لو الأمر كده النادي يتعاقد مع فنان وبلاها كورة، وطرح تساؤلا آخر؛ ماذا لو اللاعب رحل أو استغنى عنه النادي هل يستمر عقده الإعلاني؟.

يا سادة، لاعبو كرة القدم في جمهورية مصر العربية لا يدفعون ضرائب كسب العمل ويتفقون مع الأندية على الصافي والنادي يتصرف مع الضرائب ومن هنا تظهر العقود إياها.

يا سادة لست أقصد هذا أو ذاك ولكن بحثا عن الصالح العام، ومرة ثانية لن يرهبني شغل اللجان إياها لأنه ليس لدي ما أخسره ولا أملك في الحياة سوى قلمي، وللحديث بقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.